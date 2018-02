China: Kritik an geplanter Aufhebung der Amtszeitbegrenzung

Quelle: Reuters © Thomas Peter Souvenirs mit dem Bild Xi Jinpings und Mao Zedongs, Peking, China, 26. Februar 2018.

Eine Verfassungsänderung soll die Wiederwahl Xi Jinpings auf unbegrenzte Zeit ermöglichen. In einem offenen Brief übt auch der bekannteste Journalist Chinas Kritik an dem Vorhaben. Nutzer sozialer Medien verglichen China mit Simbabwe.