Zen-Generation: Chinas Kommunisten sagen teilnahmsloser Jugend den Kampf an

Quelle: Reuters © Kim Hong-Ji Die chinesische Führung macht sich Sorgen um die Jugend im Lande. Abhelfen sollen unter anderem Hip-Hop-Songs mit "positiver Message".

Die Führung der Volksrepublik China ist in Sorge, weil sich in Teilen der Jugend zunehmend Lethargie breitmacht. Mit Dating-Events, Rap-Videos und virtuellen Popstars will man in den Müßiggängern die Leidenschaft für die kommunistische Idee entfachen.