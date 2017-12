Tödliche fleischfressende Krankheit befällt in diesem Jahr über 500 Menschen in Japan

© Nationales Institut für Infektionskrankheiten Japans / National Institute of Infectious Diseases Streptokokken der Gruppe A

Über 500 Menschen haben sich in diesem Jahr in Japan mit einer großteils tödlichen fleischfressenden Krankheit infiziert, so lokale Medien. Das Virus verwüstet Gliedmaßen und innere Organe. Es kann Befallene innerhalb weniger Stunden töten.