China errichtet größte schwimmende Solarstromanlage zur Gewinnung von sauberer Energie

© Xu Yu / Global Look Press

Die in Peking ansässige Three Gorges New Energy Corporation hat 151 Millionen US-Dollar in den Bau des größten schwimmenden Solarstromprojekts der Welt investiert. Mit der Anlage soll jährlich der Ausstoß von fast 200.000 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.