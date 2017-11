Peking hilft Duterte beim Wiederaufbau: China und Philippinen unterzeichnen 14 Kooperationsabkommen

Quelle: www.globallookpress.com Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping auf dem APEC-Gipfeltreffen in Vietnam

Am 15. November 2017 haben China und die Philippinen 14 Kooperationsabkommen unterzeichnet. Dabei verpflichteten die Staats- und Regierungschefs beider Länder sich, die "positive Dynamik" in den bilateralen Beziehungen zu verstärken, berichtet das chinesische Portal China Plus.