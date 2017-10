China: Xi will Armee modernisieren und Einmischung in Angelegenheiten der Volksrepublik verhindern

© Yao Dawei / Global Look Press

China duldet keine Einmischung innere Angelegenheiten vonseiten irgendeiner Nation und nichts, was die eigenen Interessen untergräbt, so der chinesische Präsident Xi Jinping. Das Staatsoberhaupt will innerhalb von 30 Jahren eine "Weltklasse-Armee" erreichen.