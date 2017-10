Venezuelas Präsident Maduro dankt Trump: Er hat mich weltberühmt gemacht

Quelle: Reuters Hat seinen Sinn für Humor scheinbar nicht verloren: Venezuelas Präsident Nicolas Maduro.

Der venezuleanische Präsident Nicolas Maduro bedankte sich am Sonntag bei Donald Trump. Dessen Aussagen über ihn brachten seiner Person mehr Ruhm ein. In Russland besprach Maduro Handelsgeschäfte. Eine Abhängigkeit vom Dollar will er bei künftigen Handelsgeschäften vermeiden.