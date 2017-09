Japanischer Premierminister Abe löst Parlament auf

Quelle: Reuters © Toru Hanai Der japanische Premierminister Shinzo Abe und sein Stellvertreter Taro Aso strecken ihre Fäuste in die Höhe, um sich auf den Wahlkampf einzuschwören, Tokio, Japan, 28. September 2017.

Shinzo Abe ebnete am Donnerstag den Weg zu Neuwahlen. Er will die Gunst der Stunde nutzen. Die nordkoreanische Bedrohung hilft ihm innenpolitisch. Skandale um seine Person rücken in den Hintergrund. Abe strebt eine Verfassungsänderung hin zur Aufrüstung an.