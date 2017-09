Medienberichte: Erdbeben in Nordkorea - war es eine Explosion?

Medienberichte: Erdbeben in Nordkorea - womöglich durch Explosion ausgelöst

In der Nähe eines Atomwaffentestgeländes in Nordkorea hat die Erde gebebt. Hat Kim Jong-Un eine neue Atombombe gezündet? Südkoreanische Experten sagen "nein". War es also ein natürliches Erdbeben? Es könnte auch ein dritter Grund in Frage kommen.