Mexiko weist nordkoreanischen Botschafter als Reaktion auf Nukleartest aus

Quelle: Reuters © Edgard Garrido Die nordkoreanische Botschaft in Mexiko-Stadt, Mexiko, 7. September 2017.

Mexiko wies am Donnerstag den nordkoreanischen Botschafter aus, um gegen den jüngsten Nukleartest Nordkoreas Stellung zu beziehen. Kim Hyong-gil wurde zur Persona non grata erklärt. Ihm bleiben 72 Stunden, um das Land zu verlassen, so das mexikanische Außenministerium.