US-Amerikaner nutzen letzte Reisemöglichkeit nach Nordkorea vor Inkrafttreten des Reiseverbots

Quelle: Reuters © Damir Sagolj Platz in Pjöngjang, Nordkorea, 16. April 2017.

Amerikaner nutzen die letzte Möglichkeit, Nordkorea zu besuchen, bevor das Reiseverbot am 1. September in Kraft tritt. Donald Trump hatte dieses nach dem Tod des US-Studenten Otto Warmbiers durchgesetzt. Nordkorea will weiterhin Amerikaner willkommen heißen.