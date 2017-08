Sunday Times: Großbritannien will sein Kontingent in Afghanistan aufstocken

Quelle: Reuters Der Helicopter Chinook der Königlichen Luftwaffe (Royal Air Force) kreist über London am 13. März 2015 im Züge einer Gedenkveranstaltung zu Ehren der gefallenen britischen Soldaten während des 13-jährigen Militäreinsatzes in Afghanistan.

Großbritannien will sein Kontingent in Afghanistan aufstocken, nachdem die US-Administration eine neue Strategie in der Region erklärt hatte. Das schreibt die Zeitung „The Sunday Times“ am Sonntag.