"Machtdemonstration ohne Macht" - Lawrow: Neue US-Kriegsstrategie in Afghanistan ist eine Sackgasse

von Ali Özkök

"Der Schwerpunkt der neuen Strategie, die von Washington angekündigt wurde, liegt auf die Beilegung von Konflikten durch den Einsatz von Gewalt", sagte Lawrow auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. "Wir glauben, dass das ein Ansatz ist, der in eine Sackgasse führt."

RT Deutsch sprach mit dem Chefredakteur des pakistanischen Nachrichtensenders Samaa TV. Omar Quraishi, der die US-Bewegungen in Afghanistan kritisch betrachtet, gab den Anmerkungen Lawrows recht. Er sagte:

Die Gewalt in Afghanistan wird nicht enden. Ich gebe dem russischen Außenminister angesichts der jüngsten Entscheidungen der USA unmissverständlich Recht. Es gibt keine militärische Lösung in Afghanistan. Das weiß sogar die afghanische Regierung.

Abgesehen davon ermögliche die neue US-Kriegsstrategie Verhandlungen mit den Taliban ohne irgendwelche Vorbedingungen. Das sei ein bedeutender Fehler, fügte Lawrow hinzu, denn es gefährde die einstimmige internationale Haltung des UN-Sicherheitsrates.

"Wenn ich die neue US-Strategie richtig verstanden habe, dann erlaubt sie die Kontaktaufnahme mit den Taliban, ohne dass diese irgendwelche Kriterien erfüllen müssen", merkte Lawrow an. "Ich glaube nicht, dass das im Einklang mit unserem gemeinsamen Interesse steht. Aber ich hoffe, dass wir im Rahmen der Experten-Kontakte mit unseren amerikanischen Kollegen in der Lage sind, diesen scheinbaren Widerspruch zu klären."

Lawrow betonte, dass der UN-Sicherheitsrat einen Verhandlungsprozess unter Zustimmung der Regierung Afghanistans mit den Taliban unter der Bedingung erlaubt, dass diese sich von terroristischen Verbindungen lossagen.

Zuvor unterstellte US-Außenminister Rex Tillerson Russland, Moskau habe Waffen an die Taliban geliefert. Am Montag warf Trump Pakistan vor, Terroristen einen sicheren Hafen zu gewähren.

Khalid Muhammed, der Generalsekretär des in Islamabad ansässigen Sicherheitsforschungsinstituts Command Eleven, das aus zahlreichen ehemaligen hochrangigen Offizieren der pakistanischen Armee zusammengesetzt ist, glaubt nicht, dass die USA es wirklich mit den Taliban in Afghanistan aufnehmen können. Deshalb gebe aus den USA widersprüchliche Angaben. Muhammed teilte RT Deutsch mit:

Auf der anderen Seite will insbesondere Trump nicht als Verlierer aus Afghanistan hervorgehen. Muhammed bemerkte:

International kann es sich Washington einfach nicht leisten, schwach auszusehen. Sie wollen sich nicht vor den Taliban beugen. Das, was wir gegenwärtig von den USA in Afghanistan sehen, ist eine Machtdemonstration ohne echte Macht. Die Taliban werden die USA immer und immer wieder in Afghanistan ausbluten lassen, bis die US-Armee in Schmach abzieht.