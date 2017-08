Die US-Heroin-Krise: Eine direkte Folge der Afghanistan-Invasion

Quelle: Reuters Ein Opiumbauer bestellt sein Feld in Afghanistan

Nach der US-Invasion in Afghanistan 2001 stieg der dortige Opiumanbau sprunghaft an. Heute ist das Land der weltweit größte Exporteur. In den Vereinigten Staaten erlebt Heroin-Konsum derzeit ein tödliches Comeback.