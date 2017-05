Bombenexplosion im thailändischen Pattani

In Pattani im Süden Thailands ereignete sich ein Anschlag mit einer Autobombe. Berichten zufolge gab es mehrere Verletzte. Feuerwerkskörper, die auf Zivilisten geworfen wurden, ließen die Besucher eines Einkaufszentrums auf die Straße laufen, dann explodierte das Fahrzeug der Attentäter. Laut Isra News Center gibt es 20 Verletzte.

Der regionale Polizeikommandeur Ronnasilp Phusara sagte, dass nicht identifizierbare Personen ein Fahrzeug vor dem "Big C" Einkaufszentrum in Pattani geparkt hatten, bevor sie Feuerwerkskörper in das Gebäude warfen und flohen. Als die fliehenden Menschen das Gebäude in Panik verließen und die Polizei eintraf, explodierte das Fahrzeug.

Phusra:

Es war eine Autobombenexplosion, aber wir warten noch auf weitere Details.

Zunächst hatte es Berichte gegeben, dass zwei Bomben in Pattani explodiert seien. Erste Zahlen des Isra Nachrichtendienstes sprachen von 20 Verletzten, diese wurde nun auf 37 korrigiert. Unter den Verletzten sollen viele Kinder sein.

Die Bevölkerung in der Region setzt sich aus Malaien, Thailändern und buddhistischen wie auch muslimischen Chinesen zusammen.