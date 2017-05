Korea-Krise: Letzte Drohgebärden vor dem Kriegseintritt?

Das US-THAAD-System ist einsatzbereit und Südkorea wählt in einer Woche einen neuen Präsidenten. Ein liberaler Kandidat, der gegen THAAD und für die Diplomatie ist könnte siegen. Die Japaner entsandten ihr größtes Kriegsschiff und ein ungewöhnliches Treffen zwischen Südkorea, USA und Japan wurde einberufen.

Am Dienstag verkündeten die Amerikaner, dass ihr THAAD-System in Südkorea nun einsatzbereit sei. Eine Woche vor den Wahlen Südkoreas ist THAAD zum Wahlkampfthema geworden: Statt zu schützen, befeuert dieses nämlich umso mehr die Kriegsrethorik. Die Japaner entsandten ihr größtes Kriegsschiff, die Regierungsspitzen beriefen ein ungewöhnliches Treffen zwischen Japan, den USA und Südkorea ein.

Moon Jae-in ist der favorisierte Präsidentschaftskandidat der Südkoreaner, nicht obwohl, sondern gerade weil er sich für eine Distanzierung von Washington ausspricht. Das THAAD-System brachte bereits vor seiner Inbetriebnahme unangenehme Überraschungen mit sich. China übt sich seither im Wirtschaftsboykott, der sich zunächst gegen die Firma "Lotte" richtete, die ihren Golfplatz für THAAD bereitstellte, dann gegen das Land Südkorea selbst. Straßenzüge, die sonst chinesische Touristen füllten, blieben leer, Flüge zwischen China und Südkorea wurden aufgrund der sinkenden Nachfrage gestrichen und auch das in China so begehrte Milchpulver für Säuglinge aus Südkorea darf in China nicht mehr verkauft werden.

Trump forderte nach der Lieferung THAADs, welche von Protesten der Bürger Südkoreas begleitet wurde, die Kostenübernahme von einer Milliarde US-Dollar. Seoul aber weigerte sich die Kosten eines Systems zu übernehmen, welches von Amerikanern bedient wird und dementierte einen Bericht, welchem zu Folge sie bereits im vergangen Jahr über die Forderung zur Kostenübernahme informiert gewesen seien.

China fürchtet, dass der Radar des Militärgeräts für Spionagezwecke gegen Peking missbraucht werden könnte und sorgt sich angesichts der amerikanischen Aufrüstung, die nun von Südkorea über Taiwan und Japan bis hin zu den Senkaku-Inseln im Südchinesischen Meer reicht.

Nordkorea nannte den südkoreanischen Sicherheitschef einen "hässlichen pro-amerikanischen Hund", da er sich den Wünschen Washingtons beugte. Auch die südkoreanischen Bürger und Präsidentschaftskandidaten der liberalen, demokratischen Lager, wie Moon Jae-in, kritisieren die rasante Lieferung des THAAD- Systems, da diese in eine Zeit des politischen Machtvakuums in Seoul fiel, ohne den Willen des Volkes zu berücksichtigen. Die ehemalige Präsidentin Park Geun-hye wurde nach Korruptionsskandalen ihres Amtes enthoben und muss sich nun als Zivilperson vor Gericht den Anschuldigungen gegen ihre Person stellen. Auch die großen Konglomerate Südkoreas, wie Samsung sind in die Skandale verwickelt. Der Samsung Erbe befindet sich wegen Bestechung in Haft.

Die Amerikaner hatten bei ihren Besuchen Südkoreas eine neue trilaterale Koalition zwischen Südkorea, Japan und den USA gefordert. Die letzten Hürden eines solchen Zusammenschlusses stellt der Zwist der Nationen im Bezug auf die Trostfrauen, Zwangsprostituierte aus dem Zweiten Weltkrieg für japanische Militärs. Japan hatte nach der Aufstellung einer mahnenden Mädchen- Skulptur vor dem japanischen Konsulat im südkoreanischen Busan seine Diplomaten abgezogen. Am Dienstag Nachmittag wird ein Treffen zwischen südkoreanischen Topdiplomaten und japanischen Botschaftern, die in Seoul stationiert sind, einberufen. Der derzeitige Außenminister Südkoreas Yun Byung-se wird den amerikanischen Botschafter Marc Knapper und den japanischen Botschafter Yasumasa Nagamine empfangen. Die Yonhap-Presse aus Südkorea bezeichnete die Zusammenkunft als "ungewöhnlich".

Normalerweise spielte die Bedrohung aus Nordkorea den konservativen Kräften Südkoreas in die Hände, die nach der Macht im Blauen Haus (südkoreanisches Parlament) griffen. Die Stimmung in Südkorea aber kippte nicht zuletzt, nachdem Präsident Trump bewies, wie wenig Wissen er über die derzeitige Lage in der Region und deren Historie hat.

Japan hat sein größtes Kriegsschiff "Izumo" seit dem ersten Weltkrieg nach Südkorea entsandt und Nordkorea warnte Japan am Dienstag, dass Tokio eine Korea-Krise schüre. Wenn ein erneuter Korea-Krieg ausbräche würde Japan die größten Schäden davontragen, warnte die Regierung Pjöngjangs. Seit nordkoreanischen Raketentests, die auch einem US-Stützpunkt in Japan golten fühlt sich Japan in einer neuen Rolle in der Region. Der japanische Premierminister Shinzo Abe sieht Nordkorea als eine reale Bedrohung. Bald könnten sich Langstreckenraketen mit Saringas gefüllten Sprengköpfen, wenn nicht nuklearen Sprengköpfen, auf den Weg nach Japan machen.

Am 3. Mai wird die japanische Verfassung, speziell der umstrittene Artikel 9, 70 Jahre alt. Der japanische Premierminister hatte angekündigt, angesichts der nordkoreanischen Bedrohung, eine neue Debatte über die pazifistische Konstitution Japans in Gang zu bringen. Der Artikel 9 der japanischen Verfassung verbietet Japan den Kriegseintritt und die Aufrüstung. Dieser wurde den Japanern nach Ende des zweiten Weltkriegs von den Amerikanern auferlegt. Auch Rüstungsexporte sind nur eingeschränkt möglich. Die Regierung Abes sieht in der Aufrüstung eine Möglichkeit ökonomisch zu gewinnen. Japan sieht sich mit einer alternden und sinkenden Bevölkerung konfrontiert, will aber dennoch nicht zu einem Einwanderungsland werden und an seinen harschen Einwanderungsbedingungen festhalten. Lange galt Japan als Vorbild in Asien, dann aber lief Südkorea dem Land der aufgehenden Sonne diesen Rang ab.

Die Izumo soll die USS Carl Vinson unterstützen. Die Verlegung der USS Carl Vinson hatte die Korea-Krise geschürt, nachdem das Weiße Haus eine Falschmeldung öffentlich machte, die es später auf eine fehlerhafte Kommunikation zwischen ihnen und dem Pentagon zurückführte. Während die USS Carl Vinson auf dem Weg zur koreanischen Halbinsel sein sollte, wurde sie Kurs auf Australien nehmend gesichtet. China entsandte daraufhin ihre eigenen Aufklärungsschiffe.