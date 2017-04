US-Präsident Donald Trump bastelt an einer all-asiatischen Allianz gegen Nordkorea

Nun sucht Donald Trump im süd-ostasiatischen Raum nach Verbündeten in seiner Allianz gegen Nordkorea. Die USA und Südkorea absolvierten am Sonntag neue gemeinsame Militärübungen. Auch rhetorische Spannungen wachsen.

Nach einem Gespräch mit dem philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte will sich US-Präsident Donald Trump am Sonntag auch mit den Regierungschefs von Singapur und Thailand über die Bedrohung durch Nordkorea austauschen.

Es müsse mit so vielen Ländern wie möglich in der Region zusammengearbeitet werden, sagte der Stabschef im US-Präsidialamt, Reince Priebus, dem Sender ABC. Ziel der Gespräche sei es, "jeden zur Unterstützung eines Aktionsplans in die Reihe zu bekommen", falls sich die Lage um Nordkorea verschlechtere. Trump habe zudem regelmäßig Kontakt zu Japans Regierungschef Shinzo Abe und mittlerweile auch enge Beziehungen zum chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Anlass für die Gespräche sei die Gefahr einer "nuklearen und massiven Zerstörung in Asien" und letztendlich auch in den USA. Derzeit würden die USA und die asiatische Region durch nichts so stark bedroht wie durch die Vorgänge in Nordkorea, betonte Priebus. Trump hatte angesichts der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel einen Angriff auf den Norden nicht ausgeschlossen.

Am Sonntag haben die USA und Südkorea gemeinsame Militärübungen absolviert. Im Rahmen der gemeinsamen Manöver übten beide Länder das Entdecken und Abfangen nordkoreanischer ballistischer Raketen.

Zuvor war berichtet worden, dass der US-Flugzeugträger USS Carl Vinson am Samstag das Japanische Meer erreichte.

Nordkoreas Militär hatte am Samstagmorgen erneut eine ballistische Rakete abgefeuert, die nach Angaben der USA, Südkoreas und Japans bereits wenige Sekunden nach dem Start explodierte. Dies meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

Solche Misserfolge halten die Nordkoreaner jedoch nicht ab, weiter rhetorisch gegen die USA und den Erzfeind Süd-Korea aufzurüsten. Sollte Washington seine Provokationen nicht unterlassen, wird die USS Michigan, die in die südkoreanische Hafenstadt Busan eingelaufen ist, in "Fetzen geschmolzenen Metalls" verwandelt, berichtet das nordkoreanische Online-Medium Uriminzokkiri.