Korea-Krise: Streit zwischen USA und Südkorea über Kostenübernahme für Militärgeräte

Quelle: www.globallookpress.com © Yao Qilin Eine Demonstration gegen THAAD in Seoul, Südkorea, 27. April 2017

In den nächsten Tagen soll das umstrittene US-Raketenabwehrsystem in Südkorea einsatzfähig sein. Die Anlieferung fand unter Protesten der Bevölkerung statt. China führt den Wirtschaftsboykott gegen Südkorea fort. Trump fordert von Südkorea die Kostenübernahme. Seoul sieht jedoch die USA in der Pflicht.