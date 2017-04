Afghanistan: 140 Soldaten bei Angriff der Taliban getötet

Quelle: www.globallookpress.com © Xinhua Afghanische Soldaten bewachen den Zugang zu einer Kaserne in der Stadt Masar-e Scharif in der Provinz Balch.

Bei einem Taliban-Angriff auf eine Militärbasis in der afghanischen Balch Provinz sind am Freitag 140 Soldaten getötet worden. Die Angreifer waren als Soldaten getarnt. Zwei von ihnen sprengten sich selber in die Luft.