Drohender Krieg auf der koreanischen Halbinsel: China knickt ein, USA rüsten auf

Quelle: Reuters © Sue-Lin Wong Ein Lkw mit Kohle beladen befährt eine Strasse der "Ökonomischen Kooperationszone Helong Frontier" zwischen China und Nordkorea in der Nanping Jilin Provinz; China, 27. März 2017.

China macht ernst mit seinen Kohlesanktionen gegen Nordkorea und kauft stattdessen in den USA. Xi Jinping muss einen Handelskrieg vermeiden, wenn er an der Macht bleiben will. Die USA verlegen täglich mehr Kriegsgerät in die Region und Nordkorea droht mit Krieg.