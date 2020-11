China gibt den Takt an: Im E-Auto in die Zukunft

International New Energy Vehicle Ausstellung in Jinan, Provinz Shandong, China, 18. August 2012.

Bis zum Jahr 2030 wird die Nachfrage nach Öl um 70 Prozent einbrechen, denn China setzt zur Verbesserung der Luftqualität auf Elektrofahrzeuge. Ein Datum, wann China den Verkauf herkömmlicher Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren verbieten will, gibt es nicht.

China ist der größte Hersteller und Käufer von Elektrofahrzeugen weltweit. Im Jahr 2009 überholte China die Vereinigten Staaten als weltweit größter Automobilhersteller. Die Regierung Chinas fördert die Produktion von E-Autos. Im vergangenen Jahr eröffnete Tesla eine Fabrik in China. Die chinesischen Batteriehersteller Contemporary Amperes Technology (CATL) und BYD stellen ein Drittel der Autobatterien für den weltweiten Markt her.

Die chinesische Wirtschaft erholt sich gerade von der Coronavirus-Pandemie und fokussiert sich auf die Herstellung von E-Autos und Hybrid Plug-ins. Steuererleichterungen für Produzenten von Batterien und Zuschüsse, die eigentlich Ende des Jahres auslaufen sollten, werden bis zum Jahr 2022 verlängert.

Der Umstieg könnte dem Land der Mitte Importeinsparungen bei Öl von mehr als 80 Millionen Dollar einbringen. Denn die Kosten für den Import von Öl sind im Vergleich zu den Solaranlagen, die benötigt werden, um ein E-Fahrzeug anzutreiben, zehnmal höher.

Kingsmill Bond, Stratege bei Carbon Tracker und Hauptautor des Berichts:

Dies ist eine einfache Wahl zwischen der wachsenden Abhängigkeit von dem teuren Öl, das von einem ausländischen Kartell produziert wurde, oder inländischen Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen, deren Preise mit der Zeit fallen.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres hatte China mit der Pandemie zu kämpfen. Die Produktion von E-Autos fiel auf 60,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der Verkauf brach um 56,4 Prozent ein.

Die International Energy Agency nimmt an, dass bis zum Jahr 2030 Elektrofahrzeuge 40 Prozent der gesamten Autoverkäufe in China und 20 Prozent der Verkäufe in Indien und anderen Schwellenländern ausmachen.