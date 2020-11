Südkorea übernimmt Herstellung von 150 Millionen Impfdosen von Sputnik V

Südkorea hat mit Russland eine Vereinbarung über die Herstellung von 150 Millionen Dosen des weltweit ersten registrierten Corona-Impfstoffes Sputnik V pro Jahr erzielt. Die Produktion des Vakzins soll im Dezember anlaufen, meldete der Russische Fonds für direkte Investitionen.

Eine entsprechende Einigung wurde mit GL Rapha, einem der führenden Biotechunternehmen Südkoreas, erzielt, hieß es in einer Mitteilung des Fonds auf dem offiziellen Twitter-Account des russischen Vakzins am Freitag. Laut der Nachrichtenagentur Interfax sollen die ersten der insgesamt mehr als 150 Impfdosen im Dezember in Produktion gehen und bereits im Januar 2021 ins Ausland exportiert werden.

Der Generaldirektor des Russischen Fonds für direkte Investitionen, Kirill Dmitrijew, begrüßte den Schritt. Er hält es für nötig, heutzutage internationale Zusammenarbeit und Partnerschaft zu fördern, um ausreichende Bestände des Impfstoffes Sputnik V sicherzustellen und die internationale Nachfrage zu decken.

Der Impfstoff "Gam-COVID-Vac" bzw. "Gam-COVID-Vac Lyo", besser bekannt als Sputnik V, des Moskauer Gamaleja-Instituts für Epidemiologie und Mikrobiologie wurde am 11. August als weltweit erster Impfstoff gegen die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachte Erkrankung COVID-19 in Russland registriert. Die Post-Registrierungsstudien des Vakzins an rund 40.000 Probanden dauern noch an, die Hälfte davon wurde bereits geimpft. Die Zwischenergebnisse der Studien stellten fest, dass die Wirksamkeit von Sputnik V 92 Prozent beträgt. Gleichzeitig werden in Russland die Impfungen der Menschen aus den Risikogruppen wie etwa Ärzten und Lehrern fortgesetzt. Circa 10.000 von ihnen wurden inzwischen vakziniert.

Seit der Anmeldung des Vakzins erhielt Russland Vorbestellungen von über 1,2 Milliarden Impfdosen von Sputnik V aus mehr als 50 Ländern. Auf ausländische Märkte soll der Impfstoff von den Produktionsstellen nach Indien, Brasilien, China und nun auch Südkorea sowie anderen Ländern geliefert werden, mit denen der Russische Fonds für direkte Investitionen Partnerschaftsverträge geschlossen hat. Das russische Präparat durchläuft klinische Tests auch in mehreren Staaten außerhalb Russlands, darunter Weißrussland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Venezuela und Indien. Die bestehenden Vereinbarungen des Russischen Fonds für direkte Investitionen mit seinen ausländischen Partnern sollen ermöglichen, jährlich 500 Millionen Impfdosen von Sputnik V außerhalb Russlands herzustellen, so der Fonds.

