Chinesische Forscher bereiten sich auf künftige Pandemien vor (Video)

Folge uns auf

Während der Westen noch unter der zweiten COVID-19-Welle leidet, denkt man in China bereits an die Zukunft, genauer gesagt: an künftige Pandemien, die die Welt heimsuchen könnten. Allen voran das Global Health Drug Discovery Institute, finanziert von der Gates-Foundation.