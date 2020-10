Banker: Indiens Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs

Trotz des derzeitigen wirtschaftlichen Nachholbedarfs wächst die Nachfrage in allen Bereichen der indischen Wirtschaft, und Analysten sagen ein Wachstum des Inlandsverbrauchs voraus. Auch das Interesse an Autos steigt.

Ein erfahrener indischer Banker hat auf einer Videokonferenz erklärt, dass die Wirtschaft seines Landes das Schlimmste hinter sich habe und bereits auf Wachstumskurs sei. Die Nachfrage aller Wirtschaftsbereiche sei angestiegen, was für Wachstum im dominierenden Binnenkonsum sorge.

Indiens Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird im vierten Quartal dieses Jahres im positiven Bereich liegen, da die Nachfrage in allen Wirtschaftssektoren ansteigt. Darauf wies der altgediente indische Bankier Deepak Parekh hin. Auf einer virtuellen Konferenz, die vom Canada-India Business Council organisiert wurde, sagte er:

Basierend auf einer Reihe von hochfrequenten Daten gibt es einen deutlichen Trend einer sequenziellen Verbesserung von Monat zu Monat. Es besteht ein großer Nachholbedarf, aber es genügt zu sagen, dass das Schlimmste hinter uns liegt.

Laut Parekh sind die Mautgebühren im Land wieder auf 88 Prozent des Niveaus vor dem 19. November 2019 angestiegen, die E-Way-Rechnungen nehmen zu, und der Stromverbrauch hat sich stabilisiert.

Parekh, der nicht-exekutive Vorsitzende des Hypothekenfinanzierers HDFC, sagte, dass die Verkäufe von Wohnraum in Indien in diesem Quartal um 34 Prozent gestiegen seien, da die Menschen bezugsfertige Wohnungen kaufen.

Auch die Lage der Landwirtschaft sehe sehr vielversprechend aus, wobei Indien in diesem Jahr voraussichtlich eine Rekordproduktion von 300 Millionen Tonnen Nahrungsmittelgetreide einfahren werde, fügte er hinzu.

Zum Ausblick auf das BIP-Wachstum sagte Parekh laut der Economic Times:

Im ersten Quartal hatten wir einen Rückgang von 24 Prozent, aber darüber mache ich mir keine allzu großen Sorgen, denn Indien befand sich den größten Teil des Quartals in völligem Stillstand. Für dieses Quartal, das im September endete, erwarten wir minus fünf Prozent, und im letzten Quartal werden wir im positiven Bereich liegen. Daher bleibe ich hinsichtlich des indischen Potenzials einigermaßen optimistisch.

Der Bankier erklärte, dass Indien eine auf Binnenkonsum basierende Wirtschaft sei und die Nachfrage in den kommenden Monaten steigen werde. Er betonte:

Wir konsumieren, was wir produzieren, also muss die Nachfrage steigen. Ich bin sehr optimistisch, was Indiens Geschichte kurz- bis mittelfristig angeht.

Er merkte auch an, dass indische Unternehmen trotz der schrumpfenden Wirtschaft in den vergangenen Monaten 31 Milliarden US-Dollar eingenommen haben, was darauf hindeutet, dass genügend Liquidität auf dem Markt vorhanden ist.

