Demonstration im Irak zum Jahrestag der Anti-Regierungsproteste

Ein Jahr nach Beginn der Proteste gegen die Regierung sind in der irakischen Hauptstadt Bagdad erneut Demonstranten auf die Straße gezogen. Tausende Menschen versammelten sich im Stadtzentrum und forderten politische Reformen sowie einen stärkeren Kampf gegen Korruption.

Tausende Menschen haben am Donnerstag an einer Demonstration in der irakischen Hauptstadt Bagdad teilgenommen, um den Jahrestag der sogenannten "Oktoberrevolution" zu begehen. Sie versammelten sich auf dem Tahrir-Platz im Zentrum der Stadt. Dabei erinnerten sie an jene Menschen, die im Zuge der Proteste ums Leben kamen.

Im Oktober 2019 waren in Bagdad und in den mehrheitlich von Schiiten bewohnten südlichen Provinzen des Landes Massenproteste gegen die politische Führung ausgebrochen. Sie richteten sich gegen Korruption und die schlechte Wirtschaftslage. Sicherheitskräfte gingen immer wieder mit Gewalt gegen die Demonstranten vor. Dabei kamen Hunderte Menschen ums Leben. Ministerpräsident Adil Abd al-Mahdi gab daraufhin seinen Rücktritt bekannt.

Mehr zum Thema - Trump bekräftigt Plan über Abzug aller US-Truppen aus dem Irak

(rt/dpa)