Nach dem Rausschmiss: China übernimmt offiziell US-Konsulat in Chengdu (Videos)

Quelle: Reuters © THOMAS PETER Ein Mann entfernt die Plakette des US-Generalkonsulats in Chengdu, Provinz Sichuan, China, 26. Juli 2020

Im Internet tauchen Videos über die Schließung des US-Generalkonsulats in Chengdu auf. Washington musste die diplomatische Einrichtung in dieser Stadt verlassen, nachdem Peking vom Weißen Haus aufgefordert worden war, sein Konsulat in Houston zu schließen.