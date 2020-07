"Kolonialherrschaft ist vorbei": China droht Großbritannien im Streit um Hongkong mit Gegenmaßnahmen

China warnt Großbritannien im Streit um Hongkong vor Gegenmaßnahmen. Peking werde nicht untätig zusehen, wie London an Millionen Hongkonger die britische Staatsbürgerschaft vergibt, erklärte Außenamtssprecher Zhao Lijian am Donnerstag gegenüber der Presse.

Premierminister Boris Johnson sagte am Mittwoch, falls China in Hongkong das umstrittene nationale Sicherheitsgesetz umsetzt, hätten Millionen Hongkonger einen Anspruch auf den Status "British National Overseas" (BNO). Ein BNO-Pass erlaubt es derzeit, für sechs Monate ohne Visum in das Vereinigte Königreich einzureisen.

Die britischen Einwanderungsgesetze könnten derart geändert werden, wonach Bürger in Übersee für einen verlängerbaren Zeitraum von zwölf Monaten im Vereinigten Königreich bleiben und im Anschluss britische Staatsbürger werden können.

Hiergegen protestierte der chinesische Außenamtssprecher:

Alle Hongkonger Landsleute, einschließlich jene, die einen Pass als Britische Bürger in Übersee haben, sind chinesische Staatsbürger.

Vor der Rückgabe der Kronkolonie an China im Jahr 1997 habe Großbritannien sich klar verpflichtet, ihnen kein Aufenthaltsrecht zu gewähren.

Auch die chinesische Botschaft in London bezeichnete das Vorhaben Großbritanniens als einen Affront gegen die Souveränität Chinas sowie einen Verstoß gegen Vereinbarungen zwischen London und Peking. China behalte sich das Recht vor, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, hieß es in einer Erklärung.

Die Zeiten, als Hongkong unter britischer Kolonialherrschaft stand, sind vorbei.

Mehr zum Thema - Streit um Hongkong: China droht mit Visabeschränkung für US-Bürger