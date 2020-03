Venezuela: Maduro fordert von Opposition ein Ende der Politisierung des Corona-Virus

Das Staatsoberhaupt Venezuelas hat die Opposition aufgefordert, die Situation um das neue Corona-Virus nicht zu politisieren. Maduro wies darauf hin, dass die Opposition es in den sozialen Netzwerken begrüßen würde, wenn das Virus Venezuela erreiche.

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat die Opposition aufgefordert, die Politisierung der Situation um den Ausbruch des neuartigen Corona-Virus zu beenden. Während einer Rede in Caracas, die im nationalen Fernsehen übertragen wurde sagte er:

Seien Sie nicht so abscheulich. Politisieren Sie nicht das Thema, das für die gesamte Menschheit so sensibel ist.

Maduro fügte hinzu, dass Vertreter der Opposition in den sozialen Netzwerken das Auftauchen des Corona-Virus in Venezuela beschwören würden.

Die chinesischen Behörden registrierten den ersten Ausbruch des neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 in der Stadt Wuhan. Fälle wurden bereits in mehr als 100 weiteren Ländern, darunter auch in Russland und Deutschland, bestätigt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte den Ausbruch des Corona-Virus zu einem öffentlichen Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung. Außerhalb Chinas wurden die meisten Corona-Infektionen in Südkorea, Iran und Italien gemeldet.

In China infizierten sich bisher 80.700 Meneschen, mehr als 3.100 starben und fast 60.000 Menschen erholten sich. Weltweit wurden bisher über 110.000 Fälle des neuen Corona-Virus bestätigt.

