Mexikanischer Botschafter tritt nach Ladendiebstahl zurück

Die Buchhandlung El Ateneo Grand Splendid in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires

Ein Buch im Wert von umgerechnet zehn Euro hat dem mexikanischen Botschafter in Argentinien die Karriere gekostet. Der Diplomat hatte in einem Buchladen vor laufender Kamera das Werk gestohlen und trat, nachdem der Vorfall bekannt wurde, zurück.

Ricardo Valero, Mexikos Botschafter in Argentinien, ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, nachdem er offenbar ein Buch im Wert von umgerechnet zehn Euro gestohlen hatte. Außerdem wurde er beschuldigt, ein Hemd aus einem Flughafenladen gestohlen zu haben.

Der 77-Jährige wurde Anfang des Monats erstmals vom mexikanischen Außenministerium in seine Heimat zurückbeordert, nachdem er angeblich vor laufender Kamera ein Buch aus dem Regal eines Buchladens in Buenos Aires gestohlen hatte. Er hatte das Werk in einer Zeitung versteckt und das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Bei dem Buch soll es sich um eine Biografie des berühmten Frauenhelden Giacomo Casanova handeln.

In einem vom argentinischen Nachrichtenportal Infobae veröffentlichten Video ist zu sehen, wie ein in einem hellen Anzug gekleideter Mann mit Sonnenbrille gezielt ein Buch aus einem Regal nimmt und es zwischen die Seiten einer Zeitung legt. Als er das Geschäft verlässt, ertönt ein Alarm. Das Sicherheitspersonal kontrolliert daraufhin seine Rechnung. Darauf standen laut Medienberichten allerdings lediglich CDs. Das Buch über das Leben des venezianischen Schriftstellers aus dem 18. Jahrhundert fehlte auf der Rechnung.

Agarran al embajador de México en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, robando un libro de una librería.



Digno representante de la 4T, no pueden vivir sin robar. Así manejan el presupuesto. pic.twitter.com/PItEwYiNJ5 — Rodrigo García (@RodrigoGarciaMX) 9. Dezember 2019

Zwei Tage nachdem er zurückberufen wurde, soll Valero auch ein Hemd aus einem Duty-Free-Shop am Flughafen von Buenos Aires gestohlen haben. Mittlerweile ist der Diplomat aus "gesundheitlichen Gründen" zurückgetreten. Mexicos Außenminister Marcelo Ebrard wünschte ihm eine "schnelle Genesung". Lokale Medien berichten, dass Valero vor etwa sechs Jahren einen Gehirntumor erlitten hat.

Obwohl die Gehälter von Diplomaten und Politikern solche Vorfälle eigentlich überflüssig machen, werden dennoch viele Beamte beim Diebstahl erwischt. So wurde in den USA die republikanische Kongressabgeordnete Danielle Stella in diesem Jahr gleich zweimal festgenommen und beschuldigt, Waren im Wert von umgerechnet 2.000 Euro und Lebensmittel im Wert von umgerechnet 36 Euro gestohlen zu haben.

Im Jahr 2011 wurde die kalifornische Politikerin Mary Hayashi ertappt, als sie Waren aus einem Luxuskaufhaus in San Francisco mitgehen ließ. Im selben Jahr wurde auch der australischen Senatorin Mary Jo Fisher Ladendiebstahl vorgeworfen. Beide Frauen behaupten, ihre psychische Erkrankungen hätten zu den Vorfällen geführt.

Mehr zum Thema - Nackte Wahrheit: Supermarkt-Personal verdächtigt Frau des Diebstahls – sie zieht sich aus