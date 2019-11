Proteste in Bolivien: Präsident Evo Morales ruft Neuwahl aus

Vor dem Hintergrund der andauernden Proteste in Bolivien hat Präsident Evo Morales eine Neuwahl im Andenland ausgerufen. Seinen Beschluss machte er am Sonntag auf einer Pressekonferenz bekannt. Er war erst am 20. Oktober zum vierten Mal zum Staatschef gewählt worden.

Am 10. November erklärte der erst vor kurzem wiedergewählte bolivianische Präsident Evo Morales vor dem Hintergrund der andauernden Proteste im Land, dass er die Zusammensetzung des Obersten Wahlgerichtes erneuern möchte. Auf der Pressekonferenz rief der Politiker außerdem die Neuwahlen aus. Ich habe beschlossen, eine neue Nationalwahl auszurufen, die dem bolivianischen Volk durch eine demokratische Abstimmung erlauben soll, seine neue Regierung zu wählen, einschließlich der neuen politischen Akteure", sagte Evo Morales. Zuvor hatte die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) am 10. November auf ihrer Webseite ein Kommuniqué veröffentlicht, in dem sie die Regierung in La Paz aufforderte, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl vom 20. Oktober für nichtig zu erklären und eine Neuwahl auszurufen. Die Organisation appellierte darüber hinaus an die Anhänger und die Gegner von Evo Morales, jegliche Gewalt zu vermeiden. Seit dem Beginn der Proteste wurden bereits über 380 Menschen verletzt. Mehr zum Thema - Bolivien: Morales wirft Gegnern Putschversuch vor