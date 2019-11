Chiles Präsident tritt nicht zurück: Zehntausende gehen wieder auf die Straße (Video)

Quelle: Reuters Auch am Montag kam es in Chile zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei (Santigao, 4. November 2019).

Folge uns auf

Am Montag haben in Chile zehntausende Menschen für soziale Gerechtigkeit demonstriert. Sie fordern den Rücktritt von Präsident Sebastián Piñera sowie Neuwahlen und tiefgreifende Reformen. Dabei gab es wieder Krawalle. Die Proteste halten bereits seit drei Wochen an.

In einem Interview mit der BBC schloss Präsident Piñera seinen Rücktritt aus. Mehr zum Thema - "Wir befinden uns im Kriegszustand" - Massenproteste in Chile gehen weiter