El Salvador verweist alle venezolanischen Diplomaten des Landes

Die Regierung von El Salvador hat beschlossen, alle von Nicolás Maduro ernannten venezolanischen Diplomaten auszuweisen. Das diplomatische Korps habe 48 Stunden Zeit, um das zentralamerikanische Land zu verlassen, steht im Beschluss der salvadorianischen Staatsführung.

El Salvadors Staats- und Regierungschef Nayib Bukele hat in der Nacht zum Sonntag auf Twitter einen Erlass veröffentlicht, wonach alle von Nicolás Maduro ernannten venezolanischen Diplomaten innerhalb von 48 Stunden das zentralamerikanische Land verlassen sollen. Die salvadorianische Regierung begründete den Schritt mit ihrem Wunsch, konsequent und im Einklang mit den wiederholten Erklärungen von Präsident Nayib Bukele zu handeln, wonach die Regierung von Nicolás Maduro illegitim sei. Darüber hinaus wurde in dem Dokument auf den Bericht der Hohen UN-Kommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet hingewiesen, der systemhafte Menschenrechtsverletzungen in Venezuela bestätigt hatte. Gleichzeitig bestätigte die Regierung von El Salvador, dass sie Juan Guaidó als legitimen interimistischen Präsidenten von Venezuela anerkenne. Man erwarte demnächst in San Salvador neue diplomatische Vertreter aus Venezuela.

Der US-Botschafter in El Salvador Ronald Johnson "applaudierte" auf Twitter die Entscheidung der salvadorianischen Staatsführung und betonte, dass das Land "auf der richtigen Seite der Geschichte" sei.

Aplaudimos al gobierno del presidente @nayibbukele por asegurarse que El Salvador está del lado correcto de la historia al reconocer a @JGuaido como el presidente interino de #Venezuela#EstamosUnidosVEhttps://t.co/ywouumVfVE — Embajador Ronald Johnson (@USAmbSV) November 3, 2019

Die venezolanische Regierung reagierte bislang nicht auf die Entscheidung des zentralamerikanischen Landes.

