Eskalation in Peru: Armee stellt sich auf Seite des Präsidenten im Machtkampf mit Parlament

Mitten in einem erbitterten Machtkampf zwischen der Regierung und dem von der Opposition kontrollierten Parlament hat Perus Präsident Martín Vizcarra den Kongress aufgelöst und Neuwahlen anberaumt:

Die Zukunft des Landes soll an den Urnen entschieden werden", sagte der Staatschef am Montag (Ortszeit) in einer Rede an die Nation.