Nicolás Maduro im Interview: "Es gibt ein Venezuela der Medien und ein echtes Venezuela" (Video)

Nicolás Maduro hat dem RT-Programm "Im Gespräch mit Correa" ein exklusives Interview gegeben. Der venezolanische Präsident wirft Donald Trump einen "besonderen Hass" gegen das lateinamerikanische Volk vor. Den von den USA versuchten Staatstreich nennt er ein Fiasko.

Im neuen Programm "Im Gespräch mit Correa" sprach der ecuadorianische Ex-Präsident Rafael Correa mit Nicolás Maduro über Mythen und Realitäten rund um Venezuela. Bei dem Treffen in dem Miraflores-Palast in Caracas, der Residenz des venezolanischen Präsidenten, stellte Rafael Correa eindeutige Fragen: Ist Maduro ein Diktator oder ein demokratischer Führer? Wie wirkt sich der wirtschaftliche Druck auf das Leben in Venezuela aus? Gibt es eine mediale Manipulation in der Berichterstattung über Venezuela?

Mehr zum Thema - UN: Venezolanische Delegierte liest Buch über Simón Bolívar, während Trump ihr Land verbal angreift