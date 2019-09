Video des Narco-Kartells enthüllt: Guiadó anscheinend mit kolumbianischen Drogenbaronen unterwegs

Nach einer Reihe heikler Fotos hat die venezolanische Regierung einen weiteren Beleg für die Verbindungen des selbst ernannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaidó zu berüchtigten kolumbianischen Drogenbaronen und Paramilitärs der "Rastrojos" veröffentlicht.

Nach einer Reihe heikler Fotos ist nun ein weiterer Beleg für die Verbindungen des selbst ernannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaidó zu mutmaßlichen Mitgliedern der kolumbianischen Narco-Paramilitärs "Los Rastrojos" aufgetaucht.

Am Freitag präsentierte der venezolanische Kommunikations- und Informationsminister, Jorge Rodríguez, ein Video, das Guaidó während seiner Fahrt nach Kolumbien im Februar mit Mitgliedern des paramilitärischen Narco-Syndikats "Los Rastrojos" zu zeigen scheint. Das Filmmaterial zeigt einen lächelnden Guaidó, der mit den Kartellmitgliedern posiert und mit einem SUV in Richtung Hubschrauber fährt.

Rodríguez behauptete, das Kartell habe Guaidós Grenzübertritt unterstützt, auch habe es Treffen mit der kolumbianischen Führung gegeben, die offen hinter ihm steht. Eine kolumbianische NGO hatte zuvor Fotos des Oppositionsführers mit mehreren Mitglieden der Rastrojos veröffentlicht, ähnliche Bilder kamen später in Venezuela ans Licht. Guaidó hatte die verbindung geleugnet und meinte, er habe mit vielen Unbekannten Selfies gemacht.

Während des Briefings am Freitag zeigte Rodríguez noch eine Reihe ähnlicher Fotos von Guaidó, auf denen er mit verschiedenen Männern posiert und sie umarmt, die von der venezolanischen Regierung als Mitglieder der "Rastrojos" identifiziert wurden.

Gob Bolivariano capturó a Nandito, quien fue el autor de las fotografías entre @jguaido y narcoparamilitares de los rastrojos. Testimonio revelador de los nexos entre @jguaido y narcoparamilitares, así como coordinación de los rastrojos con @IvanDuquehttps://t.co/Me91UTtPIu — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 20. September 2019

Zu den Männern, mit denen Guaidó zu sehen ist, gehört auch Iván Posso Pedrozo alias "Nandito", der Logistik- und Finanzleiter des Kartells. Im September wurde er von Venezuela in der Nähe der kolumbianischen Grenze gefangen genommen. Laut Rodriguez ist er der Urheber der Fotos und Videos. Das Material sei als eine Art "Versicherungspolice" aufgenommen worden, damit das Kartell den Politiker erpressen könne, wenn er in Venezuela an die Macht kommt, sagte er. Sie hatten demnach für den 22. Februar geplant, Aufstände entlang der Grenze als Ablenkung zu organisieren, während sie Guaidó nach Kolumbien schmuggelten.

