Einkreisungspolitik? US-Militär wieder in Venezuelas Nachbarland Guyana aktiv (Video)

Quelle: Reuters Symbolbild

Das erste Mal seit einem Jahrzehnt ist die US-Armee wieder in Guyana aktiv. Das südamerikanische Land liegt an strategisch interessanter Position und grenzt an den Osten Venezuelas. Auch Brasilien deutet an, in Zukunft eventuell eine US-Basis beherbergen zu wollen.

Spätestens dann wäre das renitente und ölreiche Venezuela vollkommen umzingelt. Mehr zum Thema - Aus Sorge vor False-Flag-Angriff: Maduro lässt Luftabwehrsysteme an Grenze zu Kolumbien verlegen Auch anderswo versucht das Pentagon, unliebsame Staaten mit Militärbasen einzukreisen. So ist auch der Iran vollkommen von US-Truppen umzingelt. Das Pentagon versucht sogar, Giganten wie China und Russland zu umzingeln. In 84 Prozent aller Länder der Erde sind die USA mittlerweile militärisch in irgendeiner Form präsent. Es bleiben 16 Prozent unabhängige Länder – für das Pentagon ein unerträglicher Zustand.