"Simon Bolivars Befreiungskampagne 2019": Venezuela startet groß angelegte Militärübung

Die venezolanische Führung hat eine groß angelegte Übung seiner Streitkräfte gestartet. Das teilte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro in einer Rede mit. Seinen Angaben nach soll das Manöver in drei Phasen ablaufen und am 30. August enden.