Juan Guaidó: Ein selbsternannter Präsident ohne Botschafter (Video)

Als sich Juan Guaidó selbst zum venezolanischen Übergangspräsidenten ernannte, überschlugen sich viele Länder geradezu, ihn möglichst schnell offiziell anzuerkennen. Doch den Worten folgten oft keine Taten, wenn es um die von Guaidó entsandten Botschafter geht.

Dieselben Länder, die den Oppositionsführer als Venezuelas rechtmäßigen Präsidenten betrachten, weigern sich jedoch häufig, den von Guaidó bestimmten "Botschaftern" den diplomatischen Status anzuerkennen – darunter auch Deutschland.

Das mag eine Referenz an die Realität in Venezuela sein, wo sowohl Guaidós politische Machtübernahme als auch ein von ihm geführter Putsch kläglich gescheitert sind. Weil ihm der nötige Rückhalt in seiner Heimat fehlt, setzt Guaidó in Sachen Regime Change nun verstärkt auf das US-Militär.

