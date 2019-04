Die fragwürdige Verhaftung von Netzaktivist und Assange-Freund Ola Bini in Ecuador

Quelle: www.globallookpress.com © Dani Tapia Der Vater des verhafteten Schweden Ola Bini, Dag Gustafsson, mit seinem Anwalt bei einer Pressekonferenz in Quito, Ecuador, 16. April 2019.

Der Schwede Ola Bini wurde im Zuge von Julian Assanges Verhaftung in Ecuador in Haft genommen. Die Behörden werfen dem Programmierer vor, in Computersysteme eingebrochen zu sein und versucht zu haben, die Regierung zu destabilisieren. Die Beweislage ist allerdings sehr dünn.