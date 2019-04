USA: Denkfabrik und Beamte diskutieren über eine Militärintervention in Venezuela (Video)

Quelle: Reuters Flaggen der USA und Venezuelas bei einer Kundgebung der Opposition am 13. April 2019 in Maracaibo in Venezuela. Die Vereinigten Staaten unterstützen den selbst ernannten Präsidenten Juan Guaidó.

Der US-Thinktank "Zentrum für strategische und internationale Studien" (Center for Strategic and International Studies – CSIS) veranstaltete ein inoffizielles Treffen, bei dem etwa 40 Beteiligte über eine US-Militärintervention in Venezuela diskutierten.