Venezuela: Opposition startet "Operation Freiheit" – Regierung antwortet mit Gegendemos

Quelle: Reuters Venezuela: Opposition startet "Operation Freiheit" – Regierung antwortet mit Gegendemos

An diesem Samstag fanden in Venezuela mehrere massenhafte Kundgebungen statt. In der Hauptstadt Caracas und in vielen Bundesstaaten des kriselnden südamerikanischen Landes gingen sowohl Gegner als auch Unterstützer der Regierung von Nicolás Maduro auf die Straße.