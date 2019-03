Venezuela plant militärische Maßnahmen zum Schutz strategischer Einrichtungen

Quelle: Reuters

Nachdem Venezuela fast eine Woche mit Stromausfällen im ganzen Land zu kämpfen hatte, will die Staatsführung Militärübungen zum Schutz strategischer Anlagen abhalten. Das erklärte der Verteidigungsminister des Landes am Mittwoch per Twitter.