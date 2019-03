Venezuela: Juan Guaidó zeigt sich zufrieden mit der Krise (Video)

Der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaidó am 12. März 2019 in Caracas bei einem Protest gegen den Präsidenten Venezuelas Nicolás Maduro

Der selbsternannte Präsident Venezuelas Guaidó hatte die Menschen aufgefordert, auf die Straße zu gehen. In Caracas kam es zu Zusammenstößen zwischen Anhängern der Opposition und der Polizei. US-Politiker bekunden angebliche Besorgnis über den Stromausfall im Land.

In einer Ansprache vor seinen Anhängern zeigte sich Juan Guaidó zufrieden mit der Lage in Venezuela. "Ich weiß, es klingt hart, Venezuela blutet und leidet, doch wir machen es richtig", so Guaidó. Die Situation sei zwar kritisch, aber die Opposition sei dadurch vereint.

US-Sicherheitsberater John Bolton erklärte, das US-Militär sei bereit, die Venezolaner zu verteidigen. US-Senator Marco Rubio beklagte die Schäden durch den Stromausfall im Land.