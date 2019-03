Venezuela: USA berufen sich auf Monroe-Doktrin zur Durchsetzung ihrer Interessen (Video)

Quelle: Reuters © Carlos Jasso

Juan Guaido ist zurück in Venezuela. Der selbsternannte Übergangspräsident wurde von westlichen Diplomaten und Journalisten in Empfang genommen. Die USA begrüßten Guaidos Rückkehr. Die Einmischung der USA in Lateinamerika hat eine lange Tradition.