Venezolanische Streitkräfte vereiteln Angriff auf militärische Einrichtungen in Caracas

Quelle: Reuters © Manaure Quintero Ein venezolanischer Soldat steht Wache, bevor Präsident Nicolás Maduro zu einer Sondersitzung der Nationalversammlung erscheint, Caracas, Venezuela, 14. Januar 2019.

Putschversuch in Venezuela? Nach dem Beginn der zweiten Amtszeit von Präsident Nicolás Maduro haben mehrere Nationalgardisten einen Armeestützpunkt überfallen, um an schwere Waffen zu gelangen. Es braut sich was zusammen in Caracas.