Bolivien: Präsident Morales führt kostenlose Gesundheitsversorgung ein

Quelle: Reuters Boliviens Präsident Evo Morales begrüßt seine Anhänger (18. Dezember 2018, Quillacollo )

Kostenlose und universelle Gesundheitsversorgung: Bolivien begann zu diesem Zweck am 2. Januar mit der Registrierung von 5,8 Millionen Bürgern. Der Staat will rund 200 Millionen US-Dollar in neue Krankenhäuser und Mitarbeiter investieren.