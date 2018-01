Brasilien: Ex-Präsident Lula da Silva an Ausreise zu UN-Versammlung gehindert und Pass eingezogen

Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wurde am Donnerstag an der Ausreise gehindert. Ein Bundesrichter hat so seine Beteiligung an einer UNO-Konferenz in Äthiopien unterbunden. Lula kämpft um seine Kandidatur zu den anstehenden Präsidentenwahlen.