Nach Begnadigung von Ex-Präsident Fujimori: Politische Krise in Peru weitet sich aus

Quelle: Reuters

Das peruanische Staatsoberhaupt hat den ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori am 24. Dezember "aus humanitären Gründen" begnadigt. Proteste haben in den Straßen Limas schnell Fuß gefasst und zeigen, wie tief das Land in einer politischen Krise steckt.