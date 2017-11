Venezuela droht Zahlungsunfähigkeit - EU wird dennoch am Montag über Sanktionen entscheiden

Am Freitag hätte Venezuela 81 Millionen US-Dollar an Schulden bei Washington begleichen müssen, zu Beginn der Woche steigt diese Summe auf 200 Milliarden US-Dollar. Zuletzt wurde auch der staatliche Ölkonzern Venezuelas sanktioniert. Die EU will am Montag darüber entscheiden, ob sie Sanktionen erlässt.