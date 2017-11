Mexiko: Dramatischer Rückgang im Tourismus aufgrund zunehmender Gewalt der Drogenkartelle

© Marcelo Lopez / Reuters

Potenzielle Mexiko-Touristen haben bereits knapp 35.000 für 2018 gebuchte Hotel-Übernachtungen storniert. Bereits in diesem Jahr sank die Hotelbelegung um zehn Prozent. Hintergrund ist die zunehmende Zahl an Gewaltverbrechen auch in Touristenhochburgen.